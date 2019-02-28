Son Dakika Haberleri: Voleybol Oynarken Kalp Krizinden Ölen Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Voleybol Oynarken Kalp Krizinden Ölen Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

49 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal son yolculuğuna uğurlandı.

Voleybol Oynarken Kalp Krizinden Ölen Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Zara Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Abdullah- Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Melike Uysal (17) iki gün önce Zara ilçesinde bulunan okulunda düzenlenen voleybol turnuvasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen lise öğrencisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan otopsinin ardından Melike'nin cenazesi Merkez Çarşı Cami'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Melike ilçe mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Melike'nin 20 gün önce, kalp rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne anjiyo olup tedavi gördüğü öğrenildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

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