Son Dakika Haberleri: Voleybol Oynarken Rahatsızlanan Öğrenci Öldü

Voleybol Oynarken Rahatsızlanan Öğrenci Öldü

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde okulda voleybol oynarken rahatsızlanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti.

Voleybol Oynarken Rahatsızlanan Öğrenci Öldü, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde okulda voleybol oynarken rahatsızlanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti.

Zara Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melike Uysal, oyuncusu olduğu okul voleybol takımının antrenmanı sırasında fenalaştı. Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, kalbinden rahatsızlandığı belirlenerek Sivas'a sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Uysal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:57 Kaynak: AA

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