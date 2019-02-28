Voleybol Oynarken Rahatsızlanan Öğrenci Öldü
1 saat önce
Sivas'ın Zara ilçesinde okulda voleybol oynarken rahatsızlanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti.
Sivas
'ın Zara ilçesinde okulda voleybol
oynarken rahatsızlanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti.
Zara Anadolu Lisesi
11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melike Uysal
, oyuncusu olduğu okul voleybol takımının antrenmanı sırasında fenalaştı. Zara Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, kalbinden rahatsızlandığı belirlenerek Sivas'a sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Uysal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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