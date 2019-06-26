Son Dakika Haberleri: Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak
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Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak

1 saat önce

2019-2020 sezonunda Türkiye'yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet temsil edecek.

Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak, System.String[]
2019-2020 sezonunda Türkiye'yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet temsil edecek.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde 28 (18 takım seri başı, 10 takım ön eleme), kadınlarda ise 25 (18 takım seri başı, 7 takım ön eleme) takım mücadele edecek. Hem erkeklerde hem de kadınlarda ön eleme turunu geçecek iki takım adlarını grup etabına yazdıracak.

Türkiye'yi CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Halkbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet temsil edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, voleybol, Spor
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