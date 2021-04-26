Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı karşılaşmaları, İzmir'de başladı

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek 2 takımın belli olacağı Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı müsabakaları, İzmir'de başladı.
Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen organizasyondaki ilk maçta Bolu Belediyespor, Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-1 mağlup etti.
Günün ikinci karşılaşmasında ise Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Adam Voleybol'u 3-0 yendi.
İlk 2 sırayı alacak ekiplerin Sultanlar Ligi'ne yükseleceği Final Etabı'nda yarın saat 13.00'te Bolu Belediyespor-Adam Voleybol, saat 16.00'da ise Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Edremit Belediyesi Altınoluk maçları oynanacak.
Kaynak: AA
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