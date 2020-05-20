Voleybol söyleşileri devam ediyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla antrenörlerle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guidetti ve teknik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" yapılan söyleşilerin altıncısına katıldı.

Söyleşide, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi, "Voleybolda Atletik Performans Antrenörünün Rolü" konulu sunum yaptı.

Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmayı hedefleyen söyleşiler sürecek.