Organizasyonun maç programı şöyle:

Final Grubu'nda ilk 2 sırayı alan ekipler gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek.

Adam Voleybol, Bolu Belediyespor, Edremit Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşecek final karşılaşmaları 3 gün boyunca Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek 2 takımın belli olacağı Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Grubu müsabakaları yarın İzmir 'de başlayacak.

Son Dakika › Spor › Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki ekip İzmir'de belli olacak - Son Dakika Spor

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