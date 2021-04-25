Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki ekip İzmir'de belli olacak

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek 2 takımın belli olacağı Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Grubu müsabakaları yarın İzmir'de başlayacak.
Adam Voleybol, Bolu Belediyespor, Edremit Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşecek final karşılaşmaları 3 gün boyunca Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde yapılacak.
Final Grubu'nda ilk 2 sırayı alan ekipler gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek.
Organizasyonun maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Edremit Belediyespor-Bolu Belediyespor
17.00 Adam Voleybol-Sigorta Shop Kalecik Belediyespor
27 Nisan Salı:
13.00 Bolu Belediyespor-Adam Voleybol
16.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Edremit Belediyespor
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Bolu Belediyespor
19.00 Edremit Belediyespor-Adam Voleybol
Kaynak: AA
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