Son Dakika Haberleri: Voleybol Takımı 5. Kez Kayseri Şampiyonu
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Voleybol Takımı 5. Kez Kayseri Şampiyonu

6 saat önce

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı 2019-2020 Sezonu kulüplü alt yapı maçları yıldız erkeklerde şampiyon oldu.

Voleybol Takımı 5. Kez Kayseri Şampiyonu, System.String[]

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı 2019-2020 Sezonu kulüplü alt yapı maçları yıldız erkeklerde şampiyon oldu. 5 yıldır istikrarı bozmayan voleybol takımı Yıldız Erkekler Grup maçlarında Kayseri'yi temsil edecek.


Sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizi temsil eden sporcularımızın katıldıkları şampiyonalarda başarı elde etmesi bizim için büyük bir gurur. MELMEK sporcularımız oldukça başarılı. Özellikle voleybol branşında çok önemli başarılar elde ettik. Bu yıl da gençlerimiz aynı başarıyı tekrarladı. 3-0 gibi bir skor elde ettik. Bu büyük bir başarı. 16-19 Nisan 2020 tarihleri arası yapılacak olan Yıldız Erkekler Grup maçlarında ilimizi temsil edecek olan Melikgazi Belediyespor takımımızla gurur duyuyor, kendilerine başarılar diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak sürecek. Gençleri bu büyük ve önemli başarılarından dolayı kutluyorum." dedi - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:28 Kaynak: İHA
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