Son Dakika Haberleri: Voleybol takımımız sezona galibiyetle başladı
Son Dakika Güncel Voleybol takımımız sezona galibiyetle başladı

Voleybol takımımız sezona galibiyetle başladı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyespor Erkekler Voleybol Takımı sezonun ilk maçında Ürgüpspor karşısında 3-1 galip geldi.

Voleybol takımımız sezona galibiyetle başladı, System.String[]

Konya'yı Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kongre merkezinde Ürgüpspor ile karşılaştı.

Büyükşehir Belediyespor, maçı 23-25, 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazanarak sezona 3 puan ile başladı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezon ikinci maçında 27 Ekim saat 14.30'da Kayseri'deDeveli Belediyespor ile karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:49 Kaynak: Bültenler
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