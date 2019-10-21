Voleybol takımımız sezona galibiyetle başladı

Konya'yı Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kongre merkezinde Ürgüpspor ile karşılaştı.

Büyükşehir Belediyespor, maçı 23-25, 25-17, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazanarak sezona 3 puan ile başladı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezon ikinci maçında 27 Ekim saat 14.30'da Kayseri'deDeveli Belediyespor ile karşılaşacak.