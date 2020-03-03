Voleybol takımından duyarlı davranış - Son Dakika
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Voleybol takımından duyarlı davranış

16 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oynanan Yıldız Kızlar Voleybol İl Şampiyonası müsabakası öncesi iki takım oyuncuları ellerinde "Başımız sağ olsun" yazılı pankartla maça çıktı.

Voleybol takımından duyarlı davranış, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oynanan Yıldız Kızlar Voleybol İl Şampiyonası müsabakası öncesi iki takım oyuncuları ellerinde "Başımız sağ olsun" yazılı pankartla maça çıktı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 34 asker şehit olurken bu olay Türkiyeyi yasa boğmuştu. Bu sebepten dolayı Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Bozüyük Belediyesi Eğitim- Bilecik Gençlik Spor Kulübü karşılaşması öncesi iki takım oyuncuları ellerinde "Başımız sağ olsun" yazılı pankartla maça çıktı. Müsabakayı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol takımı 25-9, 25-21 ve 25-16 skorlarla 3-0 kazandı. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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