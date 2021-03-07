Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

07.03.2021 13:42
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erzurum İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, TVF Gözlemcisi Necdet Seven, Ulusal Voleybol Hakemi Mehmet Kavurmacı ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Kaptanı Nur Berat Şahin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erzurum İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, TVF Gözlemcisi Necdet Seven, Ulusal Voleybol Hakemi Mehmet Kavurmacı ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Kaptanı Nur Berat Şahin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Kış sporları başta olmak üzere birçok spor branşında Türkiye çapında derece elde eden Atatürk Üniversitesi, bu başarısını devam ettirmek için spora ve sporcuya olan desteğini Rektör Çomaklı öncülüğünde sürdürüyor.

Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya kendilerine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür ederek Rektör Çomaklı'nın Erzurum ve sporseverler için büyük bir şans olduğuna değindi. Kendisinin de Atatürk Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Gültekin, üniversite ve Rektör Çomaklı'nın yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini, kazanılan başarıların ise Erzurum için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Sporun tüm branşlarına olduğu gibi voleybola da göstermiş olduğu destekten ötürü Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden konuklar spor branşları hakkında Rektör Çomaklı ile bir süre sohbet ettiler.

"Eğitimde, Kültürde ve Sanatta Olduğu Gibi Sporda da Öncü Bir Üniversiteyiz"

Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesinin gerek Ünilig'de gerekse kulüpler düzeyinde sporun hemen hemen her dalında tarih yazan bir üniversite olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak müzemiz kupa, madalya ve şampiyonluklarla dolu. Eğitimde, sanatta ve kültürde olduğu gibi sporda da öncü bir üniversiteyiz. Üniversitemiz daha önce kulüpler düzeyinde Voleybol Liglerinde yer aldı. Bundan sonrası için de tekrar yer alması için gerekli çalışmayı başlatacağız. İnşallah bu konuyu önümüzdeki günlerde masaya yatıracağız. İnanıyorum ki Atatürk Üniversitesi olarak voleybol liginde Erzurum'u temsil edecek bir üniversite olacağız. Şu an zaten her türlü alt yapımız var. Kendi bünyemizden çıkan sporcularda hazır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin Rektör Çomaklı'ya spora ve sporcuya yönelik desteklerinden dolayı plaket sunumunda bulunurken TVF Gözlemcisi Necdet Seven de hediye takdim etti. - ERZURUM

Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Atatürk Üniversitesi, voleybol, Erzurum, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:14:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei