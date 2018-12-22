Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

19 dakika önce

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynandı.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2-3

Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Halkbank: 3-2

VakıfBank-THY: 3-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:40 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Vestel, voleybol, Spor
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