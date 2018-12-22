Voleybol: Toplu Sonuç
19 dakika önce
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynandı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 2-3
Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Halkbank: 3-2
VakıfBank-THY: 3-1
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:40 Kaynak: AA
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