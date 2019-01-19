Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.

Voleybol: Toplu Sonuç, System.String[]
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beşiktaş- Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

Efeler Ligi

Halkbank-Galatasaray: 3-0

Jeopark Kula Belediyesi- İnegöl Belediyespor: 1-3

Maliye Piyango- Fenerbahçe: 3-2

Arkas Spor- Arhavi Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:47 Kaynak: AA

İnegöl Belediyespor, Vestel, voleybol, Spor
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