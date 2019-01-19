Voleybol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 2, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 5 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş- Galatasaray
HDI Sigorta
: 0-3 Eczacıbaşı
VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: 3-1
Efeler Ligi
Halkbank-Galatasaray: 3-0
Jeopark Kula Belediyesi- İnegöl Belediyespor
: 1-3 Maliye
Piyango- Fenerbahçe
: 3-2
Arkas Spor- Arhavi
Belediyespor: 3-0 Tokat
Belediye Plevne-İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: 3-0
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:47 Kaynak: AA
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