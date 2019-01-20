Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 3, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 3, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı.

İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Türk Hava Yolları-Halkbank: 3-1

Vakıfbank- Fenerbahçe OPET: 3-0

Efeler Ligi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası: 3-1

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:49 Kaynak: AA

Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Vestel, Spor
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