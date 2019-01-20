Voleybol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 3, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı.
Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 3, Efeler Ligi'nin 14. haftasında ise 1 müsabaka yapıldı.
İki ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Karayolları- Aydın Büyükşehir Belediyespor
: 2-3
Türk Hava Yolları-Halkbank: 3-1
Vakıfbank- Fenerbahçe
OPET: 3-0
Efeler Ligi İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası
: 3-1
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:49 Kaynak: AA
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