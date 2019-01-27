Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

26 dakika önce

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-3

Halkbank-Çanakkale Belediyespor: 1-3

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 3-2

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:58 Kaynak: AA

Çanakkale Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Vestel, voleybol, Spor
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