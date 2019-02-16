Voleybol: Toplu Sonuç
49 dakika önce
Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.
Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ziraat Bankası-İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: 3-1 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula
Belediyespor: 3-0
Arkas Spor- İnegöl Belediyespor
: 3-0 Arhavi
Belediyespor- Fenerbahçe
: 1-3
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:27 Kaynak: AA
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