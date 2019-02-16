Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

49 dakika önce

Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.

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Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

Arkas Spor- İnegöl Belediyespor: 3-0

Arhavi Belediyespor- Fenerbahçe: 1-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:27 Kaynak: AA

Spor
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