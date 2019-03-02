Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

39 dakika önce

Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı.

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Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı.

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Efeler Ligi

Jeopark Kula Belediyespor- Arhavi Belediyespor: 0-3

Galatasaray- Fenerbahçe: 2-3

İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası: 3-1

İkbal Afyon Belediye Yüntaş- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Halkbank-Nilüfer Belediyespor: 2-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:20 Kaynak: AA

voleybol, Vestel, Spor
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