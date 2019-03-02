Voleybol: Toplu Sonuç
39 dakika önce
Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı.
Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında 4, Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin aynı haftasında ise tek maç oynandı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Efeler Ligi
Jeopark Kula
Belediyespor- Arhavi
Belediyespor: 0-3
Galatasaray- Fenerbahçe
: 2-3 İnegöl
Belediyespor- Ziraat Bankası
: 3-1
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: 3-1
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Halkbank-Nilüfer Belediyespor: 2-3
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:20 Kaynak: AA
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