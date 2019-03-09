Voleybol: Toplu Sonuç
6 dakika önce
Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı.
Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı.
Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 2 karşılaşma oynandı.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Efeler Ligi
Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1
Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2
Arhavi Belediyespor-Halkbank: 0-3
Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Halkbank-Fenerbahçe Opet: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:25 Kaynak: AA
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