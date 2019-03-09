Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

6 dakika önce

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı.

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Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta müsabakaları başladı.

Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 2 karşılaşma oynandı.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Efeler Ligi

Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor: 3-2

Arhavi Belediyespor-Halkbank: 0-3

Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Halkbank-Fenerbahçe Opet: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:25 Kaynak: AA

Spor
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