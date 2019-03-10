Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

1 saat önce

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Voleybol: Toplu Sonuç, System.String[]
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Mücadelelerin sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Karayolları: 3-2

Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta- Türk Hava Yolları: 2-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Beylikdüzü, Beşiktaş, Vestel, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 90+3'te Devirdi Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki

Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0 Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 23:15:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu Sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]