Voleybol: Toplu Sonuç
1 saat önce
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Mücadelelerin sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Karayolları: 3-2
Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas: 3-1 Galatasaray
HDI Sigorta- Türk Hava Yolları
: 2-3
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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