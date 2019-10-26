Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu sonuç
Son Dakika Spor Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol: Toplu sonuç

1 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, tek maçla başladı.

Voleybol: Toplu sonuç, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, tek maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

PTT-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0

Eczacıbaşı VitrA- Beşiktaş: 3-0

Türk Hava Yolları- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta- İnegöl Belediyespor: 3-0

voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lewandowski'nin rekor kırdığı maçta Bayern Münih rahat kazandı
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille rahat kazandı Lider Alanyaspor, Gaziantep ile deplasmanda berabere kaldı Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Toplu sonuç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]