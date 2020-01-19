Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor

Voleybol: Toplu sonuç

25 dakika önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftaya yapılan maçlarla devam edildi.

Voleybol: Toplu sonuç, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftaya yapılan maçlarla devam edildi.

Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank: 1-3

Beşiktaş-Karayolları: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Eczacıbaşı VitrA- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti
Karius'un Sivasspor maçında yediği gol, taraftarların tepkisini çekti Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu Fatih Terim: Arda Turan'la ilgili bir gelişme olursa bildiririz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]