Voleybol: Toplu sonuç

Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftaya yapılan maçlarla devam edildi.

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