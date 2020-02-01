Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Voleybol: Toplu sonuç

6 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftasında tek maç yapılırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftasında tek maç yapılırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta oynanan 5 müsabakayla başladı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA-Karayolları: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arkas Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Spor Toto- İnegöl Belediyespor: 3-0

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne: 3-0

Sorgun Belediyespor- Arhavi Voleybol: 3-0

Ziraat Bankası-Halkbank: 3-2

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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