Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Voleybol: Toplu sonuç

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta- Beşiktaş: 3-0

PTT- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-0

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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