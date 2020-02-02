Voleybol: Toplu sonuç
6 saat önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta- Beşiktaş: 3-0
PTT- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-0
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