Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor

Voleybol: Toplu sonuç

6 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 4 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan 3 müsabakayla devam etti.

Voleybol: Toplu sonuç, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 4 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan 3 müsabakayla devam etti.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Beşiktaş- PTT: 0-3

Karayolları- Türk Hava Yolları: 1-3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne- Sorgun Belediyespor: 3-2

Bursa Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor: 0-3

voleybol, Sigorta, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı
Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 02:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]