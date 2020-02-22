Voleybol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Voleybol: Toplu sonuç

23 dakika önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta 2 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası 4 karşılaşmayla devam etti.

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18. hafta 2 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası 4 karşılaşmayla devam etti.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Fenerbahçe Opet: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol-Halkbank: 0-3

Arkas Spor- İnegöl Belediyespor: 3-1

Ziraat Bankası- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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