Voleybol: Toplu sonuç

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve son hafta maçları tek karşılaşma dışında tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Ligde yarın Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş: 3-0

AtlasGlobal Yeşilyurt- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0

Play-off eşleşmeleri

Ligde normal sezonu VakıfBank lider bitirirken, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off'a kalan diğer ekipler oldu.

Son 4 sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için play-out oynayacak.

Ligde play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

VakıfBank-Nilüfer Belediyespor

Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt