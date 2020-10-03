Voleybol: Toplu sonuç

Not: VakıfBank-Kuzeyboru maçı, ev sahibi takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

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