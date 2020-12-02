Voleybol: Toplu sonuç

Ligin 9. haftasından ertelenen maçta Altekma, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

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