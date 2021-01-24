Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol- Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
Spor Toto- İnegöl Belediyespor: 3-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Halkbank: 0-3
Altekma-Solhanspor: 3-1
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3
Sorgun Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Kaynak: AA
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