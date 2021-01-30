Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında tek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında ise 6 maç yapıldı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda oluşan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı VitrA- Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
AXA Sigorta Efeler Ligi
Ziraat Bankkart-Arhavi Voleybol: 3-0
Solhanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Arkas Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Haliliye Belediyespor- Tokat Belediye Plevne: 3-0
Halkbank-Spor Toto: 3-0
İnegöl Belediyespor-Altekma: 3-2
Kaynak: AA
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