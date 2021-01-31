Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası yapılan iki maçla, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftası ise oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.
Liglerde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Afyon Belediye Yüntaş- Sorgun Belediyespor: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
Misli.com Sultanlar Ligi
Çan Gençlik Kalespor-Karayolları: 2-3
PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Sarıyer Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Nilüfer Belediyespor- Türk Hava Yolları: 0-3
Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru: 2-3
Kaynak: AA
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