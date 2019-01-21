Voleybol: Türkiye Kadınlar Voleybol Bölgesel Lig

Türkiye Kadınlar Voleybol Bölgesel Ligi Malatya Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Türkiye Kadınlar Voleybol Bölgesel Ligi Malatya Grubu'nda maçlar tamamlandı.



Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara, Malatya, Şanlıurfa ve Tunceli'den takımlar katıldı.



Müsabakalarda finale kalan Malatya Mercan Koleji Spor Kulübü ile Malatya MASUS Voleybol, karşı karşıya geldi.



Mercan Koleji Spor Kulübü, rakibini 3-0 mağlup ederek, Malatya grubunu birinci tamamladı ve Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı.



Mercan Koleji Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Antrenörü Hayrullah Keleş, Malatya grubunu birinci tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, hedeflerinin Malatya'ya 2. Lig'de bir kadın voleybol takımı kazandırmak olduğunu söyledi.



Mercan Koleji Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Kaptanı Hazar Sağır ise iyi bir takım olduklarını belirterek, "Finalde de kazanarak, birinci olacağımızı biliyorduk. Takım olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.

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