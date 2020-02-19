Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat müsabakalarına vize aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat müsabakalarına vize aldı - Son Dakika

Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat müsabakalarına vize aldı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri, voleybol yıldız erkekler turnuvasında il birincisi oldu.

Voleybol turnuvası birincisi çocuklar Yozgat müsabakalarına vize aldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri, voleybol yıldız erkekler turnuvasında il birincisi oldu.


Kırşehir'i, Yozgat'ta yapılacak gurup müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri ile birlikte ilçede bulunan esnaflarda sevinç yaşadı.


İl bazlı yapılan müsabakalarda rakiplerini eleyen öğrencilere ilçede bulunan esnaflarda spor ayakkabısı, top, eşofman gibi bazı hediyelerde bulundu. Mucur ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencileri taşımalı sistemle eğitim görüyor. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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