Voleybol turnuvası şampiyonu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Voleybol turnuvası şampiyonu belli oldu - Son Dakika

Voleybol turnuvası şampiyonu belli oldu

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' oynanan final maçı ile sona erdi.

Voleybol turnuvası şampiyonu belli oldu, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' oynanan final maçı ile sona erdi.


Osman Solakoğlu Kapalı Spor Salonu'nda, TOKİ Şehit Çağlar Cambaz Ortaokulu ile Özel Bilfen Koleji arasında oynanan final maçıyla kupanın sahibi belli oldu. Rakibini 3-0'lık skorla yenen TOKİ Şehit Çağlar Cambaz Ortaokulu turnuvanın şampiyonu oldu. Özel Bilfen Koleji ikinci, Küçükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü üçüncü ve Sultan Reşat Ortaokulu dördüncü oldu. Final maçlarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi çok sayıda taraftarla birlikte izledi.


"Eğitim, kültür, sanat ve spor vazgeçilmezlerimizdir"


Düzenlenen turnuvadan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasını, sosyalleşme, kaynaşma ve dostluk bağlarımızı geliştirmesi açısından çok önemsiyorum. Bu konuda emek vermiş olan Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürümüze, ekibine, İlçe Gençlik Spor Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turnuvaya bu sene 33 takım katıldı, önümüzdeki yıl katılan takım sayısını artırarak, geliştirerek, daha iyilerini yaparak spora katkı sunmaya devam edeceğiz. Küçükçekmece'de, eğitim, kültür, sanat, spor bunlar bizim vazgeçemeyeceklerimizdir. Bu konularda kesinlikle tasarruf yapmayacağız. Bu turnuvaya takım oluşturarak katılan tüm kurumları tebrik ediyor, sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Turnuvada 33 takım 330 sporcu mücadele etti


Resmi ve özel kurumlar arasında ilişkileri geliştirmek, iş verimliliğini artırmak, ilçede amatör spora olan ilgiyi her yaş kademesinde arttırarak toplumsal spor bilincini yerleştirmek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün spor alanlarının kullanımını artırmak ve hareketlendirmek amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasına, 33 takım ve 330 sporcu katıldı. Final maçları ile birlikte toplam 68 karşılaşmanın oynandığı turnuvada dereceye giren takımlar ve en iyiler arasında giren 40 sporcuya kupa, madalya ve hediye çekleri, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Belediye Başkan yardımcısı Sedat Özkan, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Spor Müdürü Sedat Gazi, Küçükçekmece Belediyei Sağlık İşler Müdürü Saniye Yıldız ve Küçükçekmece İlçe Gençlik Spor Müdürü Göksun Öz tarafından düzenlenen törenle verildi.


Turnuva sonuçları ise şöyle oldu: "1.TOKİ Şehit Çağlar Cambaz Ortaokulu, 2.Özel Bilfen Koleji, 3.Küçükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 4.Sultan Reşat Ortaokulu." - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi
Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi Kdz. Ereğli Belediyesi'nde stajer öğrencilere taciz iddiası Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son Dakika Haberleri
17:46 İsrail askerleri Gazze sınırında 13 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:46 İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Kocaeli'de - Son Dakika
17:46 AB Konseyi binasının inşaatında kaçak işçi çalıştırıldığı iddiası - Son Dakika
17:45 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
17:45 Kırıkkale'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol turnuvası şampiyonu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]