Son Dakika Haberleri: Voleybol Turnuvasında Kaman Okul Takımı Birinci Oldu

Voleybol Turnuvasında Kaman Okul Takımı Birinci Oldu

17 dakika önce

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol Turnuvası'nda, Kaman Şehir Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı il birinciliğini elde etti.

Voleybol Turnuvasında Kaman Okul Takımı Birinci Oldu, System.String[]
Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Genç Erkekler Voleybol Turnuvası'nda, Kaman Şehir Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı il birinciliğini elde etti.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleşen final mücadelesinde zafere ulaşan Kaman Şehit Deniz Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, bölge yarışmalarında Kırşehir'i temsil etme hakkını kazandı.

Okul müdürü Köksal Yılmaz, yaptığı açıklamada, okul sporlarında genç erkekler voleybol turnuvasında yine büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Kaman'da yapılan tüm maçları kazanarak başarıya ulaşmanın gururu ile aynı galibiyetleri elemelerde de gösterdik. İlçe şampiyonu olarak katıldığımız turnuvalarda Kırşehir'deki bütün maçları kazandık. İl birincisi olarak bölge yarışmalarına katılacağız. Başarıya imza atan başta öğretmenim Mustafa Özdemir olmak üzere tüm öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:00 Kaynak: AA

Kırşehir, voleybol, Kaman, Spor
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