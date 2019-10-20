Son Dakika Haberleri: Voleybol Turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu
Son Dakika Güncel Voleybol Turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu

Voleybol Turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu

37 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında il birincisi olan voleybol takımı sporcularını makamında kabul etti.

Voleybol Turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında il birincisi olan voleybol takımı sporcularını makamında kabul etti.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında şampiyon olan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı sporcuları, Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Tekin, sporcularla bir süre sohbet etti.


Tekin, "Eğitim-öğretimde olduğu gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerde de öğretmenlerimiz çok başarılı ve gayretliler. Biz her zaman öğretmenlerimizin arkasında, yaptıkları her güzel faaliyette onları destekleyecek ve yanlarında olacağız. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Kurum olarak birçok başarıya imzaya atacağımıza inanıyorum. Gerek okul sporlarında gerekse öğretmenlerimize yönelik sportif ve kültürel faaliyetlerde güzel çalışmalar yapacağız" dedi. - AĞRI

voleybol, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: Bütünüyle reddediyoruz Kente mikrop gibi yayılan fuhuş çetesi çökertildi! Çetenin liderleri engelli çıktı Van'da 4,0 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 11:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol Turnuvasında Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]