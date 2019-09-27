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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

14 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı.

Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı.

Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde VakıfBank ile Almanya temsilcisi Schweriner, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmada VakıfBank, Schweriner'i 25-23, 29-27, 11-25, 16-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Olympiakos'u 25-17, 25-17 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi.

Pazar günü sona erecek turnuvadan elde edilecek gelirin, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacağı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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