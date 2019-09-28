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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.

Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Almanya temsilcisi Schweriner ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.

İlk karşılaşmada VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi.

Schweriner ise Olympiakos'u 23-25, 26-28, 25-21, 25-22 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Turnuva, yarın oynanacak maçlarla sona erecek.

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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