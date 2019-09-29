Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesince düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nda VakıfBank birinciliği elde etti.
Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde VakıfBank, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Almanya temsilcisi Schweriner'le karşılaştı.
VakıfBank, Olympiakos'u 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Schweriner karşısında 25-23, 26-24, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip geldi.
Bu sonuçlarla turnuvayı namağlup tamamlayan VakıfBank birinci olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise ikinci sırayı aldı.