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Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası

37 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesince düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nda VakıfBank birinciliği elde etti.

Voleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesince düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'nda VakıfBank birinciliği elde etti.

Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde VakıfBank, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Almanya temsilcisi Schweriner'le karşılaştı.

VakıfBank, Olympiakos'u 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Schweriner karşısında 25-23, 26-24, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip geldi.

Bu sonuçlarla turnuvayı namağlup tamamlayan VakıfBank birinci olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise ikinci sırayı aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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