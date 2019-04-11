Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvaları Sona Erdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Sporla Güçlü Geleceğe" projesi kapsamında düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvaları sona erdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Sporla Güçlü Geleceğe" projesi kapsamında düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvaları sona erdi.



Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Sporla Güçlü Geleceğe" projesi kapsamında ilçedeki liseler arasında düzenlenen turnuvaların final müsabakaları yapıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Tatvan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen voleybol ve masa tenisi turnuvasının final müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımların ödülleri ise Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından verildi.



Dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden Kaymakam Özkan, öğrencilere tebriklerini ileterek, düzenlenen organizasyon dolayısıyla Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin'e de teşekkürlerini iletti.



Düzenlenen turnuvaların final maçlarını Kaymakam Özkan'ın yanı sıra kurum amirleri ve öğrenciler de izledi. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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