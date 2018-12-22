Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Lig

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Lig

4 saat önce

Salon: Mimar Sinan Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat BüyükpamukçuAydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Aybuke Özdemir (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Jineiry Martinez, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız, Ceyda...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Lig, System.String[]
Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Aybuke Özdemir (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Jineiry Martinez, Darya Özbek, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan)


Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Lee, Ergül Eroğlu, Hunter, Drews, Sabriye Gönülkırmaz, Melis Buse Kara (Melisa Memiş, Ceyda Aktaş, Simay Kurt, Seray Altay)

Setler: 25-17, 12-25, 25-23, 15-25, 6-15

Süre: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:22 Kaynak: AA

Mimar Sinan, Vestel, voleybol, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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