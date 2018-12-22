Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Bilal Çağlar, Aysim ErginayKarayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Esra Betül Çetin, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldım, Eda Erdem...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Aysim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Esra Betül Çetin, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Nur Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Baskır)

Setler: 17-25, 14-25, 17-25

Süre: 69 dakika (23, 22, 24)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:20 Kaynak: AA

Aydın, Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor
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