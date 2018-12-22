Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
6 saat önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Bilal Çağlar, Aysim ErginayKarayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Esra Betül Çetin, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldım, Eda Erdem...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Aysim Erginay
Karayolları: Elif Şahin, Mariana Aydın, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Esra Betül Çetin, Tuğçe Ceyhan, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel)
Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Nur Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Baskır)
Setler: 17-25, 14-25, 17-25
Süre: 69 dakika (23, 22, 24)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:20 Kaynak: AA
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