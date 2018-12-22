Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

5 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Buse Kayacan, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Nursevil Aydınlar) Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys ( Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Buse Kayacan, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Nursevil Aydınlar)


Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Larson)


Setler: 15-25, 22-25, 25-20, 25-22, 16-18


Süre: 131 dakika (23, 27, 29, 27, 25)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:05 Kaynak: AA

Vestel, Gizem Karadayı, Eczacıbaşı Topluluğu, Sigorta, Spor
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