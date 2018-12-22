Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
5 saat önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Buse Kayacan, Elifsu Ericek, Melike Yılmaz, Nursevil Aydınlar) Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili Galatasaray
HDI Sigorta
: Jackson, Çağla Akın
, Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Leys ( Gizem Karadayı
, Cansu Çetin
, Buse Kayacan, Elifsu Ericek
, Melike Yılmaz
, Nursevil Aydınlar) Eczacıbaşı
VitrA: Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu
, Gibbemeyer, Boskovic, Kim Koung
, Beyza Arıcı
(Simge
Aköz, Gözde Yılmaz
, Ezgi Dilik
, Büşra Kılıçlı
, Güldeniz Önal
, Larson)
Setler: 15-25, 22-25, 25-20, 25-22, 16-18
Süre: 131 dakika (23, 27, 29, 27, 25)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:05 Kaynak: AA
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