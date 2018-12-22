Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

2 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin YenerBeşiktaş: Merve Tanıl, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy, Zeynep Üzen)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener

Beşiktaş: Merve Tanıl, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy, Zeynep Üzen)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

Setler: 25-18, 30-28, 25-18

Süre: 86 dakika (24, 36, 26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:29 Kaynak: AA

Vestel, Pınar, Çanakkale Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyun Oynamak İsterken Traktör İle Yem Karma Makinesi Arsına Sıkışan İki Küçük Kardeş Öldü Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu

Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1 Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:14:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]