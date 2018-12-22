Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener Beşiktaş
: Merve Tanıl, Ceren Kestirengöz
, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar
Atasever, İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy, Zeynep Üzen) Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul, Ece Hocaoğlu
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)
Setler: 25-18, 30-28, 25-18
Süre: 86 dakika (24, 36, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.