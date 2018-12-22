Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Gizem Güner
, Ebrar Karakurt
, Buket Gülübay
) THY
: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım
, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç, Duygu Arslan
, İrem Cor)
Setler: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14
Süre: 105 dakika (25, 24, 33, 23)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında VakıfBank, THY'yi 3-1 yendi.