Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

36 dakika önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Nurper Özbar, Metin KorkutVakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay)THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nikolic, İpek...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes ( Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay)

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, İrem Cor)

Setler: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14

Süre: 105 dakika (25, 24, 33, 23)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında VakıfBank, THY'yi 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:25 Kaynak: AA

Vestel, Gizem Güner, Buket Gülübay, Berin Yıldırım, Spor
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