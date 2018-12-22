Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

24 dakika önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali BağdeNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)Halkbank: Castaneda, Ceyda Durukan, Fulden Ural, Aslıhan...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Bağde

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)

Halkbank: Castaneda, Ceyda Durukan, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Ramos, Sakradzija (Derya Çayırgan, Ada Germen, Duygu Nur Doğan, Hande Naz Şimşek)

Setler: 23-25, 25-19, 19-25, 25-22, 18-16

Süre: 152 dakika (31, 27, 29, 37, 28)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Halkbank'ı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:36 Kaynak: AA

Zeynep Seda, Vestel, Hande Korkut, Spor
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