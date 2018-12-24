Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: AnafartalarHakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Gökçe Çiçek Aksoylu (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)VakıfBank: Buket Gülübay, Zhu Ting, Ayşe Melis Gürkaynak, Ebrar...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon:
Anafartalar

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış
Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Gökçe Çiçek Aksoylu (Bihter
Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

VakıfBank: Buket Gülübay, Zhu Ting, Ayşe Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Robinson, Rasic (Ayça Aykaç, Sloetjes, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 20-25, 16-25, 21-25

Süre:
81 dakika (30, 24, 27)

Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmanda
Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:06 Kaynak: AA

Yasemin Yıldırım, Ece Hocaoğlu, Vestel, voleybol, Spor
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