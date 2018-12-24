Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: AnafartalarHakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Gökçe Çiçek Aksoylu (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)VakıfBank: Buket Gülübay, Zhu Ting, Ayşe Melis Gürkaynak, Ebrar...
Salon:
Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış
Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Gökçe Çiçek Aksoylu (Bihter
Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)
VakıfBank: Buket Gülübay, Zhu Ting, Ayşe Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Robinson, Rasic (Ayça Aykaç, Sloetjes, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu)
Setler: 20-25, 16-25, 21-25
Süre:
81 dakika (30, 24, 27)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmanda
Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:06 Kaynak: AA
Inter, Belçikalı Oyuncu Radja Nainggolan'ı Satma Kararı Aldı
Wolwerhampton, Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Bruma'yı Transfer Etmek İstiyor
Celtic, 2003 Doğumlu Karamoko Dembele ile Sözleşme İmzaladı
Ibrahimovic'i Transfer Etmek İsteyen Galatasaray, Yıldız Oyuncunun İstediği Ücreti Duyunca Transferden Vazgeçti