Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, Recep KarakoçFenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Merve Dalbeler, Beliz Başkır, Merve Tanyel, Sıla Çalışkan)Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Merve Dalbeler, Beliz Başkır, Merve Tanyel, Sıla Çalışkan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Hande Naz Şimşek, Simge Yalçın, Ada Germen, Eylül Akarçeşme, Duygu Nur Doğan)

Setler: 25-12, 25-12, 25-17

Süre: 72 dakika (22, 23, 27)

İSTANBUL (AA) Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Halkbank'ı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:08 Kaynak: AA

Çıldır, Vestel, Sıla Çalışkan, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Spor
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