Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır
, Recep Karakoç Fenerbahçe Opet
: Antonijevic, Ramos, Dicle
Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem
Dündar (Merve Dalbeler, Beliz Başkır, Merve Tanyel, Sıla Çalışkan
)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ramos, Simon, Sakradzija, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Hande Naz Şimşek, Simge
Yalçın, Ada Germen, Eylül
Akarçeşme, Duygu Nur
Doğan)
Setler: 25-12, 25-12, 25-17
Süre: 72 dakika (22, 23, 27)
İSTANBUL (AA) Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Halkbank'ı 3-0 yendi.