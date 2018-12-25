Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

42 dakika önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Aylin Turnaoğlu, Serdar NişancıoğluEczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı (Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı ( Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Darya Özbek (Erce Kasapoğlu, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan)

Setler: 25-6, 25-18, 20-25, 25-11

Süre: 91 dakika (19,25,25,22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:33 Kaynak: AA

Spor
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