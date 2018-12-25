Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

44 dakika önce

Salon: TVF Başkent Hakemler: Çetin Ok, Meryem Tekol PelenkKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent


Hakemler: Çetin Ok, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)

Setler: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12

Süre: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20)


Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:02 Kaynak: AA

voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Beşiktaş, Spor
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