Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Meryem
Tekol Pelenk
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan
, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin
, Mariana Aydın
, Yasemin Özel) Beşiktaş
: Ceren Kestirengöz
, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)
Setler: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12
Süre: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.