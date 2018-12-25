Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

50 dakika önce

Salon: BeylikdüzüHakemler: Erol Akbulut, Mehmet TopalKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Buse Melis Kara, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Ayşegül Girgin)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hande Korkut)

Setler: 23-25, 25-20, 21-25, 17-25

Süre: 121 dakika (29, 31, 31, 30)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:02 Kaynak: AA

Vestel, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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